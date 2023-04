(ANSA) - STRASBURGO, 18 APR - "Per prima cosa mi sento di ringraziare il presidente Weber ed il nostro gruppo Ppe per aver introdotto con decisione in questa sessione Plenaria il dibattito sulla solidarietà all'Italia in un momento così delicato per quanto riguarda la migrazione. Immediatamente la sinistra, qui al Parlamento Europeo, ha eccepito sul titolo ed in particolare sul concetto di solidarietà associata all'Italia spostandolo sul più generico salvataggio di vite". Così la vicecapo delegazione di Fi al Parlamento europeo, Alessandra Mussolini nel suo discorso in aula.



"La risposta dell'Italia è stata la nomina del commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti, Valerio Valenti, per coordinare le attività volte all'ampliamento dei sistemi di accoglienza ed integrazione che ricordo sono appannaggio degli enti locali (II livello, I livello Ministero degli interni). Per tutta risposta sempre la sinistra non ha ratificato l'intesa con il Commissario ed infatti quattro regioni Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Campania hanno detto no. Il che significa che per sei grandi città e quattro regioni il commissario dovrà concordare le varie azioni sul territorio con gli organi locali", ha spiegato Mussolini "Frammentando, rallentando e quasi ostacolando l'azione organizzativa ed il salto di qualità che ha fatto l'Italia con questa nomina. La sinistra quindi, sia a livello nazionale sia europeo, non solo non sostiene uno stato membro come l'Italia, fondatore dell'Europa, che ha 8 mila chilometri di costa che si fa carico degli sbarchi e del primo ingresso ma addirittura la ostacola e la boicotta", ha accusato l'eurodeputata. (ANSA).