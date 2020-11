Recovery: Ferreira, vicini al traguardo anche per React-Eu

BRUXELLES - Sono "vicini al traguardo" i negoziati per dare il via libera ai fondi 'extra' per le regioni europee maggiormente colpite dalla crisi del Covid-19 previsti dal Next Generation Eu insieme al Recovery Fund: lo ha detto la commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira, durante la sua audizione in commissione Sviluppo regionale del Parlamento Ue. I finanziamenti di React-Eu ammontano complessivamente a 55 miliardi e si aggiungeranno ai fondi strutturali già a disposizione dei singoli Paesi per interventi urgenti e immediati a sostegno di sanità, Pmi e occupazione. L'Italia nel 2021 dovrebbe beneficiare di una quota parte di circa 10,6 miliardi.

Nel corso dell'audizione, Ferreira ha fatto il punto dei negoziati per finanziare tutti i programmi della politica di coesione nel prossimo bilancio Ue, dall'Interreg per la cooperazione tra gruppi di regioni al Fondo di sviluppo regionale (Fesr). Su quest'ultimo, la commissaria ha spiegato che sono stati fatti "progressi significativi", ma resta il problema di come combinare la mobilità sostenibile con i target ambientali. Ferreira ha poi aggiunto che restano da chiarire alcuni aspetti relativi all'erogazione dei fondi del Feasr alle imprese in difficoltà. Per quanto riguarda il Just transition fund, proprio ieri il primo trilogo politico "ha consentito di fare progressi importanti" ma resta ancora molta strada da fare.