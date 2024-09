L'Ue abbassa lo status di protezione dei lupi

Il Consiglio Ue Competitività ha approvato in via definitiva la proposta della Commissione europea di modificare la Convenzione di Berna per abbassare lo status di protezione del lupo in Europa da "rigorosamente protetto" a "protetto". Dopo il via libera da parte delle Capitali, la Commissione europea sottoporrà la questione al comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei, nota solo come Convenzione di Berna. La riunione è prevista nella prima settimana di dicembre.



