Tutto: "Fitto ci ha ascoltati sulla revisione della Coesione"

BRUXELLES - Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto "ha ascoltato i leader locali e regionali" in merito alla revisione intermedia della politica di Coesione presentata oggi. Così in una nota la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tutto, sottolineando che questo "riflette il crescente riconoscimento che la vera forza dell'Europa risiede nelle sue regioni e città".

Proprio l'istituzione da lei guidata ha chiesto "strumenti flessibili che ci consentano di investire direttamente in ciò che conta per le nostre comunità: alloggi a prezzi accessibili, resilienza idrica, sicurezza energetica e preparazione locale in tempi di crisi, compresa la difesa e tutte le dimensioni della sicurezza", ha ricordato la politica ungherese, puntualizzando che mentre l'Ue deve "affrontare sfide interne ed esterne sempre più impegnative" la politica di coesione non dovrebbe "diventare solo un fondo di emergenza utilizzato per rattoppare gli effetti collaterali del cambiamento delle priorità: deve rimanere la spina dorsale di un'Europa forte, unita ed equilibrata”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA