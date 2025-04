Marsilio: "La revisione della Coesione va nella direzione giusta"

BRUXELLES - “Una politica di coesione più semplificata, con meno burocrazia e con finanziamenti che possono essere rimodulati in base al contesto geo-politico attuale e alle sfide che questo rappresenta per i territori: ci sembra una politica di coesione che va nella direzione giusta come chiesto dai territori". Così Marco Marsilio, presidente del gruppo Ecr al Comitato europeo delle Regioni e presidente della Regione Abruzzo, commenta la comunicazione sulla revisione di medio termine della politica di Coesione, presentata dal Vice-Presidente esecutivo Raffaele Fitto.

"Accogliamo con favore anche il sostegno al settore dell'automotive, con le regioni che giocano un ruolo chiave nello sviluppo e nel garantire le condizioni necessarie per lo sviluppo e l'adattamento ai nuovi scenari tecnologici del settore". Ricordando che giovedì durante la plenaria del Comitato europeo delle Regioni "accoglieremo Fitto", Marsilio assicura che "daremo vita a un dibattito proficuo per salvaguardare la politica di coesione che, in un momento di crisi come quello attuale, deve rimanere lo strumento cardine delle politiche europee e va pertanto rafforzata anziché ridotta a mero salvadanaio da cui attingere per le emergenze".

