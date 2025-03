L'inno del team Vannacci, "Noi tsunami, raddrizzeremo il mondo"

BRUXELLES - "Siamo lo tsunami che il mondo raddrizzerà. Uniti nel team Vannacci, la Lega dei Patrioti ci guiderà. Onda su onda cresceremo senza fine perché il mondo al contrario insieme cambieremo infine". Questo lo slogan dell'inno ufficiale del team dell'eurodeputato della Lega (Patrioti per l'Europa) Roberto Vannacci, pubblicato in un video sulla pagina del movimento culturale 'Il Mondo Al Contrario', che prende il nome dal libro pubblicato dal generale nel 2023. Il video, di poco meno di tre minuti, recita ancora: "siamo figli di Roma, di Grecia e Latinità, con il cuore di patrioti pronti a lottar contro i tecnocrati alziamo la voce per un'Europa di popoli questa è la nostra croce" e alterna immagini di Roma, caricature della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e riferimenti allo 'tsunami' con scene marine.



