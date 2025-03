Dombrovskis a Bessent, "dazi Usa hanno impatto negativo per entrambi"

BRUXELLES - Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis e il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent hanno tenuto una videochiamata introduttiva. Lo si apprende dalla Commissione europea. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza delle relazioni economiche Ue-Usa, spiega. Il commissario Dombrovskis ha fornito una panoramica delle prospettive economiche dell'Ue. Ha poi "espresso preoccupazione per l'impatto economico negativo delle tariffe statunitensi su entrambe le parti". Dombrovskis e Bessent hanno anche discusso degli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina e della sua importanza per la sicurezza europea. Entrambe le parti hanno auspicato la cooperazione nel G7 e nel G20 e hanno toccato la questione della cooperazione fiscale internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA