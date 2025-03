Via libera dall'Eurocamera al piano per il riarmo dell'Unione europea

Via libera dall'Eurocamera con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti al testo su Libro Bianco sul futuro della difesa europea che invita l'Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza, chiede che le risposte ai rischi esterni siano "simili a quelle in tempo di guerra" e "accoglie con favore il piano ReArm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione" Ursula von der Leyen.

Video Eurocamera, si' al sostegno al piano per il riarmo dell'Ue

L'Eurocamera afferma che l'Ue è ora il principale alleato di Kiev in seguito "all'apparente cambio di posizione degli Usa" sulla guerra di aggressione della Russia. In una risoluzione approvata mercoledì mattina con 442 voti a favore, 98 contrari e 126 astenuti, gli eurodeputati criticano fermamente la politica dell'amministrazione Usa "di rappacificarsi con la Russia" e chiedono di "aumentare in modo significativo il sostegno militare a Kiev". Il testo accoglie con favore la dichiarazione congiunta dell'Ucraina e degli Usa a Gedda, e la ripresa dell'assistenza militare e della condivisione di intelligence degli Usa con Kiev.



Giorgetti: 'Ma il riarmo non avvenga a scapito di sanità e servizi pubblici'

"Per il governo italiano il finanziamento della difesa non potrà avvenire a scapito di settori fondamentali per i cittadini, quali ad esempio la sanità e i servizi pubblici". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al question time alla Camera spiegando che proprio per questo "l'Italia ha pertanto elaborato una proposta con l'obiettivo di colmare il divario di investimenti dell'Europa nel settore della difesa e della sicurezza e migliorare significativamente le sinergie tra risorse nazionali e a livello Ue, ma cercando per quanto possibile di minimizzare l'impatto sul debito pubblico".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA