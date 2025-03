Il Ppe sui rimpatri: "Si cambi strada, gli irregolari devono andarsene"

BRUXELLES - "In Europa solo un migrante su quattro senza diritto di soggiorno viene rimpatriato, questo deve cambiare: l'Ue e i suoi Stati membri devono intensificare il rimpatrio dei migranti irregolari, quelli che rappresentano una minaccia per la nostra sicurezza devono andarsene". Lo afferma l'eurodeputato del Partito popolare europeo Tomas Tobe in un video pubblicato dal gruppo degli stessi Popolari all'Eurocamera a seguito della presentazione della proposta della Commissione Ue sui rimpatri. "Una politica di rimpatrio efficace è fondamentale per la sicurezza dell'Ue", sottolinea Tobe, assicurando l'impegno del Ppe sul dossier.

