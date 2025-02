A Bruxelles la presentazione del Photoansa, un anno di immagini

Photoansa - il libro fotografico dell'ANSA, che quest'anno celebra anche gli 80 anni dell'agenzia - arriva a Bruxelles. Il volume sarà presentato questo pomeriggio, a partire dalle ore 17, presso la residenza dell'Ambasciatore italiano in Belgio, Federica Favi. La presentazione del libro Photoansa a Bruxelles sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ANSA.it e sui canali di ANSA Europa.

È la prima volta che Photoansa sbarca nella capitale d'Europa. Dalle elezioni americane alle Olimpiadi, passando per le crisi internazionali e i 70 anni della tv: sono questi alcuni dei pilastri tematici del volume, che racconta - per immagini - i principali avvenimenti del 2024 in Italia, in Europa e nel mondo.

La presentazione del volume sarà introdotta dall'ambasciatore Favi e dal direttore dell'ANSA Luigi Contu. La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, assente per concomitanti impegni istituzionali, invierà un messaggio. Sul palco si alterneranno il presidente del Comitato militare della Nato Giuseppe Cavo Dragone, il direttore generale della Dg Mena della Commissione Ue Stefano Sannino, il co-presidente del gruppo dei Conservatori al Pe Nicola Procaccini, l'eurodeputata del Pd Lucia Annunziata.

L'evento - promosso tra gli altri da Intesa Sanpaolo - si concluderà con l'intervento dell'amministratore delegato dell'ANSA Stefano D'Alessandri e con i saluti del direttore per la regolamentazione e gli Affari europei di Open Fiber Francesco Nonno e del vicedirettore generale di Alis Antonio Errigo, anche loro sponsor dell'appuntamento.

