Nuovo Forum ANSA sulle politiche green, energia e competitvità

BRUXELLES - Sarà in diretta dalle 10 di giovedì 21 novembre sui canali Facebook di Ansa.it, Ansa Europa e sulla pagina Linkedin di Ansa (https://www.linkedin.com/company/ansa/?originalSubdomain=it) il terzo Forum Ansa sulle politiche per il clima e le conseguenze per il settore dell'energia e per la competitività.

Intervengono l'eurodeputato di Forza Italia e del Partito popolare europeo Massimiliano Salini e l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra e del gruppo dei Verdi Benedetta Scuderi. Modera Valentina Brini dell'ANSA.

