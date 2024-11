Marsilio: "Il Parlamento europeo non ceda a logiche dei veti su Fitto"

BRUXELLES - "Vogliamo sperare che il Parlamento europeo si dimostri all'altezza della situazione e sulle nomine dei vicepresidenti non ceda alle logiche dei veti che qualcuno sta mettendo in campo" sul vicepresidente designato Raffaele Fitto. Sarebbe vergognoso vedere bloccata la nomina della Commissione perché sarebbe la dimostrazione di una debolezza politica e divisione che l'Europa non si può permettere". Lo ha dichiarato il presidente dell'Abruzzo e presidente del gruppo europeo dei conservatori Ecr al Comitato europeo delle regioni, Marco Marsilio, intervenendo alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni. "Ci auguriamo che la nuova Commissione possa presto iniziare a lavorare, siamo sicuri che Fitto saprà dimostrarsi un valore aggiunto per l'Ue, rappresentando al meglio gli interessi delle regioni", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA