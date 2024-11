Fitto al test finale, ultime riserve nei Socialisti. L'incognita dei liberali

BRUXELLES - La tensione alle stelle, il rischio che i veti reciproci dei gruppi portino a conseguenze imprevedibili, la sensazione che, martedì, la partita non sarà chiusa: la notte prima degli esami di Raffaele Fitto viaggia sul filo della suspense.

Sul candidato italiano alla vice presidenza esecutiva della Commissione converge il grande scontro in atto tra Socialisti e Ppe. Con i primi decisi a costringere i secondi ad abbandonare ogni tentazione di aprire alle destre. Dall'altra parte i Popolari sono pronti a legare il destino di Fitto a quello di altri candidati, la spagnola Teresa Ribera su tutti.

E l'impressione è che toccherà direttamente a Ursula von der Leyen scendere in campo per un'ultima mediazione. Sono sei i vicepresidenti esecutivi in pectore impegnati nelle audizioni di martedì. Si comincia con Raffaele Fitto e Kaja Kallas, si finisce con Henna Virkkunen e Teresa Ribera. In mezzo l'esame di Roxana Minzatu e Stephane Sejourné. Quattro, su sei, rischiano il rinvio. Senza il sì di Socialisti, Renew e Greens Fitto non ha la maggioranza dei 2/3.

I tre partiti centro-progressisti potrebbero allora congelare la loro valutazione, tenendo quindi aperto il collegio dei coordinatori dei gruppi (sono loro a votare nei primi due scrutini) nella commissione Regi che esaminerà il ministro italiano. In tal caso, la rappresaglia del Ppe (oltre che di Ecr) sarebbe nell'ordine delle cose: ad essere congelate sarebbero anche le valutazioni della socialista Ribera e del liberale Sejourné.

In un gioco di veti che porterebbe S&D, Renew e Verdi a sospendere a loro volta l'approvazione della popolare Virkkunen. Le ore che hanno preceduto quello che, a Bruxelles, chiamano con un filo di ironia il Super Tuesday, sono state segnate da un crescendo di tensione. Nella riunione dei Socialisti, ad emergere, è stata la linea dura, guidata dalle delegazioni francese e tedesca. "Il problema è politico - viene spiegato - e von der Leyen lo deve risolvere". Ma qual è? L'apertura alle destre inaugurata dal leader del Ppe Manfred Weber.

Un' apertura che, in S&D, immedesimano anche nella concessione della vice presidenza esecutiva a Fitto. "Ribera è socialista: l'accordo tra noi e il Ppe sin dall'inizio della legislatura è stato tra forze europeiste, è un accordo che va rispettato. Non è accettabile che si metta sullo stesso piano Ribera e Raffaele Fitto. Se cade l'accordo ne risponderà Weber", è stato l'avvertimento lanciato dalla presidente del gruppo socialista Iratxe Garcia Perez. La linea dei Greens coincide con quella di S&D. L'incognita, però resta legata ai Liberali. Il gruppo Renew si è riunito in tarda serata. L'apertura ai sovranisti del Ppe non è gradita neanche a queste latitudini ma, in Renew, potrebbe emergere la più classica delle Realpolitik: votare Fitto per evitare che i due candidati liberali siano a loro volta bloccati. Ed è su questa ipotesi che, in Ecr, fanno affidamento.

"Stupiscono i continui veti dei Socialisti e l'incapacità del Pd di sostenere l'interesse nazionale. O il Pd vorrebbe sostenere Fitto ma non è in grado di farsi rispettare dalla sua famiglia politica, oppure non sta difendendo l'interesse nazionale italiano, perché accecato dal proprio odio ideologico", hanno sottolineato fonti di Fdi. Uno stop, sia pur momentaneo, a Fitto, potrebbe avere conseguenze politiche che vanno oltre l'Eurocamera. Difficile, infatti, che la premier Giorgia Meloni non reagisca. D'altra parte, in Fdi ci si aspetta anche che il premier spagnolo Pedro Sanchez si muova per tutelare la sua candidata, Ribera, destinata ad avere il portafoglio più importante tra quelli dei vice. Si correrà, insomma, sul filo del rasoio. Ed è tutt'altro che escluso che von der Leyen appaia al Pe per mediare in prima persone e salvare il suo team.

