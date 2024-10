Fitto e i vicepresidenti auditi il 12 novembre

BRUXELLES - Al termine della valutazione sui possibili conflitti d'interesse dei commissari designati, la commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera ha dato il via libera alle audizioni di tutti e 26 i candidati. Lo rende noto la commissione stessa via X.

L'audizione del vicepresidente esecutivo designato dell'Italia per la Commissione europea, Raffaele Fitto si terrà il 12 novembre. Lo spiegano fonti parlamentari.

La conferenza dei capigruppo dell'Eurocamera ha approvato giovedì mattina la versione del calendario per le audizioni che prevede che tutti i candidati alla vicepresidenza esecutivo della Commissione saranno auditi lo stesso giorno, martedì 12 novembre. La candidata socialista Teresa Ribera e la popolare Henna Virkkunen saranno audite per ultime.





Ue, Psb Italia sarà valutato in 6 settimane

La Commissione europea avrà sei settimane per la propria valutazione del Psb dell'Italia, che "si possono estendere ulteriormente". E' la risposta della portavoce della Commissione europea Veerle Nuyts su tempi e valutazioni relative al Piano strutturale di bilancio approvato dal Parlamento. Nessuna conferma che il documento approvato dal Parlamento sia arrivato a Bruxelles. "Abbiamo concordato con l'Italia che possa essere presentato entro il 15 ottobre", ha detto. Nessuna risposta sull'estensione del piano da 4 a 7 anni. "Sono domande speculative", ha precisato sollecitata sul fatto che il piano sia a 7 anni.

Con Pnrr nazionali 82 miliardi ad aziende e 900 riforme

L'attuazione del Recovery ha guidato oltre 82 miliardi di euro in investimenti a supporto diretto delle aziende. Sono state realizzate oltre 900 riforme per ridurre la burocrazia e accelerare i processi aziendali per ottenere permessi e licenze, aiutando l'industria dell'Ue a diventare più competitiva. Con i Pnrr sono stati risparmiati 34 milioni di megawattora di consumo energetico, oltre 11,8 milioni di persone hanno partecipato a istruzione e formazione e 9,8 milioni di persone hanno beneficiato di misure di protezione contro i disastri legati al clima. Lo afferma la Commissione europea nella terza relazione annuale sul Recovery.

