I messaggi dall'Ue per Trump dopo l'attacco

BRUXELLES - "La violenza politica è assolutamente inaccettabile in una democrazia. Condanno fermamente l'attacco all'ex presidente Donald Trump". Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Anche la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola scrive su X: "Sono sconvolta dal terribile attacco al comizio dell'ex presidente Trump in Pennsylvania. La violenza politica è inaccettabile e non deve trovare posto nelle nostre società. I miei pensieri sono con lui e le vittime".

Il sostegno a Trump arriva anche dai capi di stato dell'Unione europea: "La violenza politica è del tutto inaccettabile". Lo scrive su X il premier olandese Dick Schoof, dicendosi "scioccato dall'attacco all'ex presidente e attuale candidato alla presidenza Donald Trump". "È un sollievo che le sue ferite sembrino lievi. Gli auguro una pronta e completa guarigione e invio i miei migliori auguri a lui e alla sua famiglia. I miei pensieri vanno a tutte le persone colpite da questo attacco", aggiunge.

"La violenza non è mai la risposta alle differenze politiche in una democrazia. Sono sicuro che questa è una cosa su cui possiamo essere tutti d'accordo senza ombra di dubbio". Lo scrive su X il premier polacco, Donald Tusk, augurando a Donald Trump "una pronta e completa guarigione".

Il premier belga Alexander De Croo e la ministra degli Esteri Hadja Lahbib hanno definito "scioccante" e "inaccettabile" l'attentato. "In una democrazia non c'è mai spazio per la violenza", ha affermato De Croo, augurando pronta guarigione all'ex presidente americano che "per fortuna" ha riportato "ferite che appaiono limitate". "La violenza politica non ha assolutamente posto nelle nostre democrazie. Dobbiamo restare uniti contro tali atti e garantire che la violenza non diventi mai un mezzo di espressione", ha sottolineato Lahbib.

Anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è detto "scioccato dal tentato omicidio dell'ex presidente Trump". "Condanno questo attacco. La violenza politica non trova posto nelle nostre democrazie. Gli alleati della Nato alleati sono uniti per difendere la nostra libertà e i nostri valori", ha scritto in un messaggio su X augurando a Trump "una pronta guarigione" e rivolgendo i suoi pensieri alle persone colpite.

Secondo il leader dell'ultradestra olandese, Geert Wilders , "La retorica di odio di molti politici e media di sinistra, che etichettano i politici di destra come razzisti e nazisti, non è priva di conseguenze. Stanno giocando con il fuoco". Lo scrive su X. Aggiunge inoltre che "ciò che è successo negli Stati Uniti può succedere anche nei Paesi Bassi" e non deve essere "sottovalutato". "L'odio verso i politici di destra non ha precedenti anche nel nostro Paese. La loro sicurezza dovrebbe essere notevolmente aumentata ove necessario", sottolinea.

