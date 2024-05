Energia, le sfide della prossima legislatura. Il forum ANSA di lunedì 6 maggio

L'energia e le sfide della prossima legislatura al centro dell'incontro tra eurodeputati, stakeholder e studenti universitari all'Esperienza Europa - David Sassoli di Roma lunedì 6 maggio. All'incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming ANSA EUROPA e sul canale YouTube del Parlamento Europeo in Italia interverranno, in presenza e da remoto, gli eurodeputati Salvatore De Meo, FI, presidente commissione affari costituzionali; Paolo Borchia, Lega, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia; e Maria Angela Danzì, M5S, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Prevista anche la partecipazione di Davide Tabarelli, presidente Nomisma-Energia e Luca Franza, direttore Affari europei di Edison.

