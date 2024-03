Via libera dai 27 ambasciatori Ue all'accordo con il Parlamento europeo sul regolamento imballaggi

BRUXELLES - Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue hanno confermato l'accordo raggiunto nel negoziato inter-istituzionale tra Consiglio e Parlamento europeo sulla revisione della normativa europea sul packaging e il riuso degli imballaggi. Lo annuncia la presidenza belga di turno alla guida dell'Ue. La nuova direttiva "affronta l'aumento dei rifiuti di imballaggio, armonizzando al tempo stesso il mercato interno e promuovendo l'economia circolare", dichiarano fonti della presidenza belga. Da quanto filtra da fonti diplomatiche sull'approvazione dell'accordo, Malta e Austria hanno posto riserva di scrutinio.

In una nota la premier italiana Giorgia Meloni ha rivendicato il ruolo di "un'Italia che non si arrende a soluzioni che penalizzano la sua industria, e che è capace di continuare a negoziare fino alla fine in maniera decisa, facendo valere la bontà dei propri argomenti, valorizzando le nostre eccellenze e riuscendo a modificare sostanzialmente il risultato finale". "I risultati raggiunti sono il frutto di uno sforzo corale di tutti gli attori del 'sistema Italia'", ha dichiarato.

"Abbiamo dimostrato come un'Italia coesa e determinata possa davvero spostare gli equilibri a Bruxelles e giocare un ruolo da protagonista", ha affermato la premier commentando anche il voto dei 27 ambasciatori sulla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. "Il merito di questi successi va attribuito all'azione di impulso assicurata dai Ministeri coinvolti, in stretto coordinamento con Palazzo Chigi, all'attività negoziale condotta dai nostri rappresentanti diplomatici a Bruxelles, ma anche al cruciale lavoro di squadra svolto dai nostri europarlamentari, che hanno saputo travalicare gli schieramenti politici", ha sottolineato la presidente del Consiglio in un comunicato di Palazzo Chigi. "In questo senso, un ringraziamento particolare va all'On. Massimiliano Salini e all'On. Patrizia Toia, che hanno svolto un lavoro decisivo durante il trilogo nella costruzione del consenso a sostegno delle posizioni nazionali sul dossier packaging", si legge ancora nella nota.