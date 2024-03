Via libera dell'Eurocamera alle norme sull'intelligenza artificiale

STRASBURGO - Via libera dell'Eurocamera all'Ai Act, ovvero all'impianto di norme europee sull'Intelligenza Artificiale. L'approvazione del testo in plenaria è arrivata ad ampia maggioranza: i voti favorevoli sono stati 523, i contrari 46 e gli astenuti 49. L'Ue è la prima al mondo a dotarsi di regole sull'Intelligenza artificiale.

"Credo che oggi, oltre che dare risposte sul tema delle risorse, il governo italiano dovrebbe lavorare per l'attuazione del regolamento" sull'IA "perché a mio avviso durante il negoziato purtroppo è stato molto assente e a volte anche confuso, abbiamo visto liti tra i ministri che non hanno giovato al lavoro negoziale del nostro governo in questa sede". Lo ha detto il capodelegazione Pd del Parlamento Europeo, Brando Benifei, co-relatore dell'AI Act, in conferenza stampa a Strasburgo, dove la plenaria ha approvato la storica legge sull'intelligenza artificiale.