Cina, "urgente trovare modi sul cessate il fuoco in Ucraina"

BRUXELLES - Il compito più urgente sulla crisi ucraina "è in questo momento quello di allentare la situazione e di cercare i modi per raggiungere un cessate il fuoco e la fine delle ostilità il più presto possibile". E' quanto ha affermato Li Hui, l'inviato speciale del governo cinese per gli affari dell'Eurasia, alla fine della missione diplomatica di 11 giorni che lo ha portato in Russia, presso la sede dell'Unione Europea a Bruxelles, oltre che in Polonia, Ucraina, Germania e Francia. Nell'ultima tappa a Parigi, Li Hui, incontrando un vice direttore generale del ministero degli Esteri, ha messo in guardia contro "un'ulteriore escalation della guerra" e ha osservato che "in quanto due grandi potenze indipendenti con influenza globale, Cina e Francia dovrebbero rafforzare il dialogo e la cooperazione e impegnarsi congiuntamente a plasmare un mondo multipolare caratterizzato da pace, stabilità, uguaglianza e ordine". Per questo, hanno riferito i media statali di Pechino, la Cina "è disposta a continuare a mantenere una stretta comunicazione con la Francia sulla crisi ucraina".