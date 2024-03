ANSAForum alle 19:30 dal Pe con Benifei (Pd) e Fidanza (FdI)

STRASBURGO - Le elezioni regionali, le prossime europee ed i principali voti previsti in plenaria tra cui la nuova direttiva sull'intelligenza artificiale saranno al centro dell'ANSAForum stasera alle 19:30 in diretta dall'Eurocamera a Strasburgo con il capodelegazione del Pd Brando Benifei, ed il capodelegazione di FdI Carlo Fidanza. La diretta, in cui i due eurodeputati si confronteranno sui temi di attualità politica nazionale ed europea per mezz'ora, sarà trasmessa sulla pagina facebook di ANSAEuropa.