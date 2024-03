Dombrovskis, "serve giusto mix tra risanamento e investimenti"

BRUXELLES - "Sugli orientamenti di politica fiscale per il 2025 la Commissione europea raccomanda nel complesso una posizione fiscale leggermente restrittiva in linea con le attuali circostanze economiche". "E' necessario abbattere l'inflazione e avviare gradualmente una ricostruzione delle riserve fiscali". Lo ha sottolineato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis arrivando alla riunione dell'Eurogruppo. "Quest'anno prevediamo una crescita economica dell'1,5%, quindi relativamente lenta ma mostra anche la resilienza dell'economia europea nonostante le diverse perturbazioni e sfide che stiamo affrontando - ha notato Dombrovskis -. Ovviamente una parte importante è trovare il giusto mix politico e anche che le politiche fiscali e monetarie non siano in contraddizione tra loro ed è qui che arriva questa raccomandazione di una posizione fiscale leggermente restrittiva" assieme all'"importanza di preservare gli investimenti, il cofinanziamento dei fondi europei, tra cui quelli di coesione e il Pnrr, ma anche preservare gli investimenti finanziari a livello nazionale".

Arrivando in mattinata alla riunione dell'Eurogruppo Dombrovskis aveva anche annunciato che la Commissione sta lavorando "sul secondo passo della proposta per l'uso dei profitti degli asset russi congelati". "Prevediamo di fare una proposta abbastanza presto, ora non posso darvi una data o delle modalità precise", ha aggiunto.