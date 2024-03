AI, Viola "l'AI Act non potrà venir ignorato dalle big tech"

MILANO, 04 MAR - "C'è un gioco sottile dove l'Europa è un po' il regolatore del tech al mondo e i big del tech non sempre si adattano o faticano a farlo. Il gioco tra regolato e regolatore non è semplice, ma l'Europa è troppo grosso come mercato perché qualcuno ignori le regole, anche se possono resistere" ha dichiarato Roberto Viola, direttore generale del Communications Networks, Content and Technology (CNECT) della Commissione Europea, parlando dell'AI Act durante l'evento "Il lavoro al tempo dell'Intelligenza Artificiale", organizzato a Milano da Unioncamere e Il Sole 24 Ore.

"Adesso si apre un nuovo capitolo, con l'Europa che ha due asset fondamentali. Il primo è la prima legge sull'AI che verrà approvata a breve, e il secondo è che ha la rete di supercalcolatori più grande al mondo. Questi due pilastri sono il punto di partenza che farà sì che l'AI Act diventi realtà con tempi brevi, cui si aggiunge un pacchetto innovazione da 5 miliardi circa per implementare l'intelligenza artificiale a livello europeo" ha concluso Roberto Viola.