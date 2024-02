Stellantis "fatica sulla vendita di auto elettriche in Italia"

BRUXELLES - Stellantis sta incontrando difficoltà nel produrre e vendere auto elettriche in Italia. Le ragioni, secondo un articolo del Financial Times, sono molteplici, e sono da ricercare non solo nelle scelte fatte dall'azienda, ma anche in quelle adottate dal Paese. Se Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, afferma che senza un aumento dei sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici, l'azienda potrebbe non riuscire più a produrre in Italia, il giornale finanziario suggerisce che questo non è il nodo cruciale della questione.

Gli ostacoli veri sono piuttosto la mancanza di infrastrutture per ricaricare le batterie in tutto il Paese, e in particolare nel Sud, che rende problematici i lunghi spostamenti, oltre al fatto che la ricarica delle batterie richiede molto tempo ed è costosa, dato che il prezzo dell'elettricità in Italia è il terzo più alto al mondo. Ma, secondo il Financial Times, c'è un'altra questione cruciale. L'Italia e la Fiat sono arrivate tardi sul mercato dei veicoli elettrici e l'industria automobilistica è stata più lenta che in altri Paesi a spostare la produzione di componenti dai motori a combustione interna a quelli elettrici.