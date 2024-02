Aiuti di stato, otto Paesi Ue e Islanda contro l'allentamento

BRUXELLES - "L'attenzione deve essere spostata dall'allentamento" delle regole "degli aiuti di Stato a breve termine verso ciò di cui l'Ue ha bisogno a lungo termine" per la competitività. È quanto chiedono in un intervento congiunto otto Stati membri dell'Unione, più l'Islanda (membro dello Spazio economico europeo). Chiedono "condizioni quadro stabili" e che si riconosca che "condizioni di parità sono al centro di un'economia sana, competitiva, e di un'economia produttiva".

Il documento è condiviso da Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo e Svezia. Un "rigoroso quadro sugli aiuti di Stato" è stato "una pietra miliare della politica di concorrenza dell'Ue" per "preservare l'integrità del mercato unico", affermano. Il principio "deve restare" quello secondo cui "le regole si basano sull'esistenza di fallimenti del mercato come condizione chiave per determinare dove l'intervento statale può migliorare la competitività".

I nove Stati chiedono dunque "un approccio cauto e basato sull'evidenza per quanto riguarda le modifiche al quadro normativo sugli aiuti di Stato dell'Ue". "Temiamo che concentrarsi sull'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato possa innescare una corsa ai sussidi non solo a livello globale ma anche tra gli Stati membri", avvertono tra l'altro. "È importante che il temporaneo allentamento delle norme sugli aiuti di Stato non si trasformi in un nuovo paradigma normativo", scrivono.