Von der Leyen a Varsavia per incontrare il premier polacco Tusk

VARSAVIA, 23 FEB - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è oggi a Varsavia ospite del premier polacco Donald Tusk, con il quale potrebbe parlare di possibili modifiche della politica agricola europea a causa delle tensioni sulla frontiera con l'Ucraina come evocato ieri in conferenza stampa dal capo dell'esecutivo di Varsavia. "Noi difendiamo non solo gli interessi degli agricoltori polacchi; le proteste in corso contro alcuni regolamenti ci sono in quasi tutti Paesi dell'Europa unita", ha detto Tusk auspicando una loro modifica.

La presidente della Commissione Ue potrebbe annunciare a Varsavia uno sblocco dei fondi europei per il Pnrr, divenuto possibile dopo il piano di restauro dello stato di diritto in Polonia presentato alcuni giorni fa a Bruxelles dal nuovo ministro di Giustizia polacco, Adam Bodnar. Insieme con von der Leyen è arrivato a Varsavia il premier belga, Alexander de Croo.