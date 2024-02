Moldavia: Parlamento al lavoro sulla riforma della giustizia per l'adesione all'Ue

MOSCA - "Soltanto l'integrazione europea ci aiuterà a mantenere la pace e la libertà". Lo ha detto il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu, aprendo i lavori della sessione di primavera dell'assemblea, in cui saranno discusse una serie di riforme legislative necessarie per i negoziati di adesione alla Ue, ai quali Chisinau è stata ammessa nel dicembre scorso insieme all'Ucraina.

Grosu, citato dall'agenzia Moldpres, ha sottolineato che tra i primi argomenti in discussione vi saranno le riforme della Giustizia. "Molti emendamenti - ha affermato il presidente del Parlamento - dovranno essere apportati al Codice penale, per non permettere più i ritardi nei procedimenti, per punire gli automobilisti ubriachi, per perseguire reati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, atti di terrorismo, di criminalltà informatica e i reati che comportano l'uso di monete elettroniche o virtuali".

Secondo Grosu è inoltre necessario "ripulire il sistema giudiziario da persone non integre o, in altre parole, corrotte" per avere "finalmente una magistratura che combatte i ladri e lavora nell'interesse dei cittadini e dello Stato". Tra le altre priorità indicate da Grosu vi sono "la spesa efficiente e trasparente del denaro pubblico, la riduzione della burocrazia nel mondo degli affari e l'aumento degli investimenti stranieri".