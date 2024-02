Borrell: "Vogliamo rafforzare la sicurezza nei Paesi dell'Indo-Pacifico"

BRUXELLES - "Non si tratta solo di assicurare sostegno finanziario: vogliamo continuare a rafforzare i partenariati per la sicurezza e la difesa con i Paesi della regione dell'Indo-Pacifico, impegnandoci in una cooperazione più operativa, organizzando esercitazioni navali congiunte e rafforzando le capacità dei nostri partner: si tratta di un'agenda densa ed è per questo che siamo qui". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue , Josep Borrell, nel corso della terza ministeriale con i Paesi dell'area.

"Abbiamo bisogno di economie e catene di approvvigionamento resilienti che generino prosperità condivisa, di società resilienti per affrontare il cambiamento climatico e portare avanti la transizione verde", ha aggiunto. "Questa transizione sarà equa, altrimenti non avverrà, abbiamo bisogno di una governance resiliente basata sul diritto internazionale e sull'ordine internazionale fondato sulle regole", ha detto ancora.

La regione indo-pacifica "si caratterizza sempre più per la sua vitalità economica e per la sua importanza strategica", secondo Borrell. Sede di oltre la metà della popolazione mondiale e di quasi il 50% del Pil mondiale, l'Indo-Pacifico è un centro di commercio e innovazione. "La nostra prosperità è legata alla sua stabilità e crescita, la regione è una rotta fondamentale per il commercio globale e il 60% del commercio marittimo globale, in termini di volume, naviga attraverso le sue acque", ha detto durante l'evento.

La maggior parte del commercio tra l'Europa e i Paesi dell'Indo-Pacifico, ha osservato, avviene attraverso le rotte marittime. "Il 40% di tutti i container globali passa attraverso le rotte marittime Est-Ovest, cifre impressionanti che dimostrano quanto siamo legati a voi, eppure, in mezzo a questo vivace arazzo economico, e forse anche a causa di esso, la regione indo-pacifica è teatro di complesse rivalità geopolitiche", ha continuato ancora l'alto rappresentante. "L'erosione della fiducia, l'indebolimento delle norme internazionali, l'aumento della forza e della coercizione minacciano l'ordine basato sulle regole e come sapete, siamo contro un mondo in cui 'il potere rende ragione'", ha illustrato Borrell.

Nella nota diffusa al termine della riunione ministeriale si legge che "i partecipanti hanno riconosciuto che la sicurezza dell'Europa e dell'Indo-Pacifico sono sempre più interconnesse: le crescenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale e Orientale e nello Stretto di Taiwan, l'aggressione della Russia all'Ucraina e i recenti gravi sviluppi in Medio Oriente incidono sulla sicurezza globale e hanno un impatto diretto sulla prosperità dell'Europa e dell'Indo-Pacifico". L'Ue e i Paesi dell'Indo-Pacifico "hanno quindi un chiaro interesse a collaborare per rafforzare il rispetto del diritto internazionale e dell'ordine internazionale basato sulle regole, promuovere un Indo-Pacifico libero e aperto e affrontare le sfide globali", recita la nota.