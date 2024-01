Morawiecki, "dall'Ue brutale tentativo di ricattare Orban"

BRUXELLES - "C'è un tentativo, uno dopo l'altro, di ricattare l'Ungheria e di pressarla ancora di più. Posso solo dire al governo ungherese e al primo ministro Orban che sosteniamo con forza i loro sforzi per respingere questi brutali tentativi di ricatto che si pongono al di fuori dalla legge. Non accettiamo questo approccio". Così l'ex premier polacco, Mateusz Morawiecki, in conferenza stampa a Bruxelles. "Questo non è il modo in cui l'Ue dovrebbe operare", ha poi puntualizzato riferendosi al piano Ue rivelato dal Financial Times per sabotare l'economia ungherese. L'ex primo ministro ha inoltre accusato Bruxelles di usare doppi standard nella valutazione dello Stato di diritto. "C'è un'enorme ambiguità e un approccio diverso allo stato di diritto, a seconda di chi è al potere" ha detto Morawiecki, lamentando come in Polonia "molti articoli della Costituzione sono stati brutalmente violentati" dal governo guidato da Donald Tusk senza che ci fosse una reazione da parte dell'Ue.