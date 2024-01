In uscita a settembre il rapporto del forum Ue sul futuro dell'agricoltura

BRUXELLES - Sarà organizzato in quattro gruppi, il lavoro del nuovo forum sul dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura Ue annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L'obiettivo, si apprende da persone vicine al dialogo, è produrre un rapporto per fine agosto o per l'inizio di settembre di quest'anno.

I quattro gruppi si occuperanno nello specifico della situazione economica degli agricoltori in Europa; di come le forme dell'agricoltura e della produzione agricola può soddisfare i limiti della biodiversità climatica; di come rendere la scienza e le innovazioni tecniche utili per l'agricoltura e il sistema alimentare in Europa e infine di come ampliare le prospettive del sistema alimentare all'intera catena del valore. Il forum sul dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura non ha un incarico ruolo pre-legislativo, ma mira a dare un contributo, a presentare alcune idee per il lavoro della Commissione europea, quella in carica e quella prossima.