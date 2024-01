Il premier ungherese Viktor Orbán rilancia convention dei conservatori: si terrà ad aprile

BRUXELLES - L'Ungheria si appresta a organizzare, a due anni dalla prima edizione, una nuova convention del Cpac (Conservative Political Action Conference), la conferenza politica che fa base negli Usa e riunisci i conservatori di tutto il mondo. L'Ungheria aveva ospitato l'evento nel 2022 e, come due anni fa, il premier Vikor Orban sarà uno dei principali relatori.

Il Cpac, spiega il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs in un post su X, "serve come piattaforma per discutere e promuovere i valori e le politiche conservatrici, con particolare attenzione alla cooperazione nazionale e internazionale tra le forze di destra: l'edizione 2024 del Cpac Ungheria si propone di proseguire in questa direzione, riunendo leader e sostenitori conservatori in tutto il mondo".