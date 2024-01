L'Ue invia una missione in Senegal per osservare le elezioni

BRUXELLES - Su invito delle autorità senegalesi, l'Unione europea ha deciso di inviare in Senegal una missione di osservazione elettorale (MOE) per monitorare le elezioni presidenziali del 25 febbraio 2024. L'Ue aveva già inviato missioni di osservazione elettorale nel 2012 e nel 2019, nonché una missione di monitoraggio elettorale nel 2022.

Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ha nominato Malin Björk, eurodeputata svedese della Sinistra, osservatore capo di questa missione.

"L'invito delle autorità a osservare le prossime elezioni presidenziali è un'ulteriore prova concreta del solido partenariato tra il Senegal e l'Ue", ha detto Borrell. "La lunga tradizione democratica del Senegal fornisce una solida base per garantire che i diritti e le libertà di tutti i senegalesi siano rispettati durante il processo elettorale". Sotto la guida dell'osservatore capo Malin Björk, la Missione dell'Ue produrrà una valutazione dettagliata, indipendente e imparziale del processo elettorale. "È un onore per me guidare la Missione in Senegal", ha dichiarato Björk.

"Attraverso questa Missione speriamo di contribuire a un processo elettorale trasparente e inclusivo, alla fine del nostro mandato presenteremo in modo costruttivo i principali risultati e le raccomandazioni della nostra Missione, contribuendo così a individuare i modi per migliorare la qualità democratica dei futuri processi elettorali nel Paese", ha detto l'europarlamentare.

Il nucleo della Missione di osservazione elettorale, composto da nove analisti, arriverà a Dakar a metà gennaio. Il team rimarrà nel Paese fino alla fine del processo elettorale. A quel punto redigerà un rapporto finale e delle raccomandazioni per eventuali riforme. Poco dopo il suo arrivo, al nucleo centrale si aggiungeranno trentadue osservatori a lungo termine, che saranno dislocati in tutto il Paese. Sessantaquattro osservatori a breve termine rafforzeranno queste squadre e saranno anch'essi dispiegati in tutto il Paese all'avvicinarsi del giorno delle elezioni.