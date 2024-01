Da Bruxelles apprezzamento per la nomina di Holguin a nuova inviata Onu a Cipro

BRUXELLES - "L'Unione europea accoglie con favore la nomina di María Ángela Holguín Cuellar, ex ministro degli Esteri della Colombia, a nuovo inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite a Cipro". Lo affermano l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell e la commissaria per le politiche regionali Elisa Ferreira in una dichiarazione congiunta. "Questa nomina è determinante nel fornire un sostegno critico nella ricerca di un terreno comune con l'obiettivo di tornare ai negoziati formali per una soluzione duratura a Cipro, un processo che non ha fatto progressi dai colloqui tenutisi a Crans Montana, nel 2017”, aggiungono i due membri del collegio dei commissari.

"L'Ue resta pienamente impegnata a favore di una soluzione globale della questione di Cipro, nel quadro delle Nazioni Unite, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con i principi su cui si fonda l'Ue e con l'acquis”, si legge.

“L’Ue è pronta a svolgere un ruolo attivo nel sostenere tutte le fasi del processo agevolato dalle Nazioni Unite, con tutti i mezzi adeguati a sua disposizione per la stabilità dell'attuale contesto geopolitico, la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo orientale, dove interessi e opportunità comuni possono favorire la cooperazione e approcci congiunti, sono più importanti che mai”, concludono.