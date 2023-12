A Roma una scuola intitolata a David Sassoli. Il sindaco Gualtieri: "Servono figure che siano di esempio"

ROMA - L'Istituto comprensivo di via Frignani si chiamerà IC "David Sassoli". La Giunta capitolina ha infatti approvato l'intitolazione della scuola che si trova a Spinaceto, nel IX Municipio. Lo rende noto il Campidoglio.

"Sono passati quasi due anni dalla scomparsa di un grande amico e di un uomo delle istituzioni rigoroso e appassionato come era David Sassoli: trovo davvero appropriato che il territorio abbia lavorato per intitolargli una scuola, perché oggi più che mai servono figure che siano di esempio per la loro competenza, trasparenza e passione civile".

"Quell'idea di Europa e di vicinanza alle e tra le persone ha perso uno dei suoi interpreti più lucidi ma noi abbiamo il dovere di farla sopravvivere e crescere, a partire dai più giovani", ha detto il primo cittadino.

L'intitolazione "è una bella notizia e un bel modo per omaggiare una figura politica di grande spessore come è stato David Sassoli", ha aggiunto l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli. Da europeista convinto, appassionato giornalista e punto di riferimento del mondo democratico, "ha saputo interpretare nel modo più giusto il suo impegno per l'equità e la giustizia", ha aggiunto.