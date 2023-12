Bruxelles, Orban: 'Kiev non soddisfa le condizioni per entrare in Ue'. Zelensky a leader europei: 'Non tradite la fiducia'

Un lunghissimo incontro notturno nel bar di uno storico albergo di Bruxelles. La premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron sono tornati a vedersi a Bruxelles in un bilaterale alla vigilia di un Consiglio europeo cruciale sui temi dell'allargamento all'Ucraina e dei bilancio europeo, con sullo sfondo il grande nodo del Patto di stabilità. Presente anche il cancelliere Scholz.

Il vertice Ue è iniziato dal dossier del bilancio comune e non, come previsto inizialmente, dall'Ucraina. A volere il cambio dell'ordine del giorno è stato Charles Michel, che sul tavolo ha presentato una proposta di compromesso tra la revisione presentata dalla Commissione e la posizione dei frugali, contrari all'immissione di nuovi fondi se non per l'Ucraina. Nella proposta di Michel le nuove risorse, a quanto si apprende, sono pari a 1/3 dei 66 miliardi proposti dalla Commissione con in un più la previsione di redistribuire i fondi già in bilancio. Tra le priorità l'Ucraina resta in cima alla lista e c'è anche la migrazione.

"L'allargamento non è una questione teorica, è un processo basato sul merito, giuridicamente dettagliato, che ha delle pre condizioni, ce ne sono sette per l'Ucraina e anche nella valutazione della Commissione europea tre su sette non sono state raggiunte, per cui non c'è motivo per negoziarla", ha detto Viktor Orban arrivando al vertice dei leader europei. "I soldi per l'Ucraina sono già nel bilancio. Se vogliamo dare più soldi e su un arco di tempo più lungo, bisogna farlo fuori dal bilancio".

"Oggi vi chiedo una cosa: non tradite i cittadini e la loro fiducia nell'Europa. Se nessuno crede nell'Europa, cosa terrà in vita l'Unione Europea? I cittadini europei non vedranno alcun beneficio se Mosca riceverà un lasciapassare da Bruxelles sotto forma di negatività nei confronti dell'Ucraina. Putin la userà sicuramente contro di noi e contro tutta l'Europa", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando in videocollegamento al vertice Ue.