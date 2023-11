Al via il Consiglio Ecofin sul bilancio Ue per il 2024

Al via a Bruxelles il Consiglio Ecofin sul budget del 2024 che sarà chiamato a negoziare, con l'obiettivo dell'approvazione, la previsione del bilancio comunitario per l'anno prossimo. "La verità è che le posizioni continuano ad essere distanti ma condividiamo quali siano le priorità", ha spiegato la presidenza spagnola, rappresentata dalla segretaria di Stato Esperanza Samblas.

Il bilancio del 2024 è legato tuttavia alla revisione del quadro finanziario pluriennale (Mff), che sarà sul tavolo dell'Ue da qui a fine anno e che vede gli Stati membri ancora molto lontani dall'accordo. Nel caso in cui si trovi un accordo in Ue sul quadro pluriennale anche la previsione di bilancio del 2024 subirà le necessarie modifiche legate al nuovo schema. La proposta della Commissione sulla revisione del Mff prevede l'esborso di 50 miliardi per l'assistenza macroeconomica all'Ucraina, di 12,5 miliardi (più 2,5 da riallocare dalle risorse già disponibili) per la migrazione e il vicinato e di 10 miliardi per la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche critiche.