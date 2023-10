Il 23-24 novembre vertice Ue-Canada con Michel e von der Leyen 

BRUXELLES, 30 OTT - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recheranno in Canada per il vertice Ue-Canada del 23-24 novembre. I leader, spiega una nota del Consiglio Ue, sottolineeranno l'impegno comune dell'UE e del Canada nei confronti dei valori democratici, del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato sulle regole come fondamento delle nostre relazioni. Riconfermeranno l'impegno a lungo termine e l'incrollabile sostegno dell'Ue-Canada all'Ucraina nella difesa della sua sovranità in tutte le sue sfaccettature, anche per quanto riguarda gli impegni di sicurezza e l'assistenza militare, la ricostruzione e le riforme necessarie per il percorso di integrazione europea dell'Ucraina, nonché per affrontare le conseguenze globali della guerra. I leader, sottolinea ancora il Consiglio, faranno progredire la cooperazione verso economie aperte e resilienti, evidenziando i risultati positivi del Ceta in materia di commercio e investimenti e i risultati tangibili del partenariato strategico Ue-Canada sulle materie prime critiche. Le parti accelereranno il lavoro per affrontare la triplice crisi planetaria (cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento) e per promuovere un'economia globale a emissioni nette zero entro il 2050, intensificando la cooperazione a tutti i livelli.