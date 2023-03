L'Ue a sostegno delle riforme italiane, Forum ANSA

Il sostegno dell'Unione europea al processo di riforme in atto in Italia: quali benefici, problemi e prospettive. Questo il tema al centro del Forum ANSA in programma a partire dalle 17 di giovedì 30 marzo e trasmesso in diretta streaming su ANSA.it e sulla pagina Facebook di ANSA Europa.

All'incontro intervengono il direttore generale della direzione generale Reform della Commissione europea Mario Nava, l'europarlamentare Pd Alessandra Moretti, il presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais (relatore al Comitato delle Regioni del parere sulla interoperabilità dei servizi pubblici digitali) e Helin Yildiz, consigliera comunale di Varese componente della rete europea dei giovani amministratori locali.

Con i 14 approvati dalla Commissione europea il 21 marzo scorso sono saliti a 54 i progetti di assistenza tecnica varati solo negli ultimi tre anni - su richiesta dell'Italia - per riforme per la modernizzazione della pubblica amministrazione, per la transizione energetica e digitale e per accompagnare la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I

l Forum - che rientra nell'ambito del progetto 'Cohesion goes local' realizzato in collaborazione con la Commissione europea - sarà l'occasione per fare il punto sull'attuazione delle riforme e raccogliere il parare degli addetti ai lavori su tematiche di attualità, in primis l'utilizzo dei fondi europei messi a disposizione nel quadro della politica di coesione e del Pnrr.