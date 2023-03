'Agro-populisti' del BBB primo partito alle elezioni provinciali in Olanda

BRUXELLES, 17 MAR - I risultati definitivi e ufficiali delle elezioni provinciali olandesi indicano l'exploit del neonato BoerBurgerBeweging (Bbb), il 'Movimento contadino-cittadino', una formazione che i commentatori olandesi hanno definito 'agro-populista' e che mercoledì notte si è imposta come primo partito in tutte le 12 province dei Paesi Bassi assicurandosi 17 seggi nell'Eerste Kamer, il Senato olandese. Grandi sconfitti della tornata elettorale gli euroscettici di FvD, che dai 12 seggi nelle elezioni del 2019 passano a 2. Problemi anche per i 4 partiti della coalizione di governo che perde consensi nel Paese così come i socialisti.I dati definitivi sono stati diffusi dall'agenzia di stampa olandese Anp.

"I Paesi Bassi hanno chiaramente dimostrato di essere stufi della politica attuale. Non si tratta solo di azoto, si tratta di cittadini che non vengono visti, né ascoltati, né presi sul serio", ha commentato all'emittente pubblica NOS la fondatrice di BBB, Caroline van der Plas alludendo alla battaglia identitaria del suo movimento, quello contro le politiche verdi del governo olandese che ha messo sul piatto 24 miliardi di euro per finanziare la chiusura anticipata degli allevamenti e la riduzione dei capi di bestiame con l'obiettivo di dimezzare le emissioni di azoto entro il 2030.

+Per il premier olandese Mark Rutte il risultato elettorale è "un grido molto chiaro per i politici che ora dovranno sapere ascoltare", ha detto parlando alla Tv nazionale. Secondo il socialista olandese e vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, "è comunque un sollievo che il voto di protesta non sia stata incanalato verso una forza xenofoba e razzista". "Non vedo il risultato elettorale come uno scontro tra campagna e città", ha spiegato Timmermans all'ANP, sottolineando di non temere le voci sulle posizioni anti europee di BBB in materia di Green Deal: "Ho sempre sentito dire dalla leader che intende rispettare le regole dell'Ue".