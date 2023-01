Presidente Eurogruppo a Roma per incontro con Giorgetti

BRUXELLES, 09 GEN - Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, sarà oggi a Roma per incontrare il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Lo comunica l'Eurogruppo. "Sebbene gli sviluppi geopolitici e le loro conseguenze economiche, in particolare l'inflazione, stiano colpendo i Paesi dell'area dell'euro in modo diverso, ci troviamo tutti ad affrontare sfide simili - dichiara Donohoe -. Pertanto, uno stretto coordinamento delle politiche nazionali ed europee è più che mai essenziale. Discuterò con il Ministro Giorgetti le priorità del suo governo e il nostro lavoro comune all'Eurogruppo".