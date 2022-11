Commissione, Pil Italiano in crescita al 3,8% nel 2022, rallenterà al 0,3% nel 2023

BRUXELLES - La Commissione europea rivede al rialzo le attese sulla crescita del Pil dell'Italia nel 2022, vista ora al 3,8%, rispetto al 2,9% delle stime diffuse a luglio. Viene tagliata invece la previsione sul 2023 con un Pil dell'Italia atteso in crescita dello 0,3%, rispetto allo 0,9% indicato in precedenza. È quanto emerge dalle previsioni economiche di autunno. Per il 2024 l'attesa è che il Pil italiano riprenda a salire per portarsi al +1,1%.

Nelle previsioni economiche d'autunno la Commissione europea si attende, inoltre, che l'inflazione in Italia si attesti quest'anno all'8,7% per portarsi al 6,6% nel 2023 e al 2,3% nel 2024.

La Commissione Ue rivede al rialzo le stime sul 2022 e taglia quelle per il 2023 a causa degli effetti sulla domanda globale della guerra in Ucraina e per la maggior inflazione. L'attesa è che il pil nell'eurozona si attesti al +3,2% quest'anno (contro il +2,6% indicato a luglio), per rallentare al +0,3% nel 2023 (era +1,4% nelle stime precedenti). La previsione per il 2024 è ora di una crescita del pil nell'eurozona dell'1,5%.

"La crisi energetica sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie e gravando sulla produzione", segnala l'esecutivo Ue nelle previsioni economiche d'autunno. "In un contesto di elevata incertezza, di elevate pressioni sui prezzi dell'energia, di erosione del potere d'acquisto delle famiglie, di un contesto esterno più debole e di condizioni di finanziamento più rigorose, si prevede che l'Ue, l'area dell'euro e la maggior parte degli Stati membri si troveranno in una fase di recessione nell'ultimo trimestre dell'anno".

"L'incertezza rimane eccezionalmente elevata, con rischi prevalentemente al ribasso". Ha segnalato il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando le previsioni economiche d'autunno della Commissione. Tra le assunzioni delle previsioni, ha spiegato, anche l'idea che "le tensioni geopolitiche non si normalizzeranno né si intensificheranno prima della fine del periodo di previsione e che tutte le sanzioni adottate contro la Russia rimarranno in vigore".

La Commissione europea non intende proporre un'ulteriore proroga della clausola di salvaguardia che sospende a tutto il 2023 il Patto di Stabilità Ue. Ha aggiunto Gentiloni. "È completamente fuori dai nostri ragionamenti", ha detto. "Ora dobbiamo lavorare per un accordo sulle nostre regole fiscali", ha spiegato.