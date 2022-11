Giorgetti a Bruxelles: 'Sulla spesa l'Italia prudente e realista'

BRUXELLES - Nel confronto con i suoi omologhi europei il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato "l'approccio prudente e realista" delle priorità economiche italiane, che terrà conto da un lato del buon andamento dell'economia e dall'altro dei rischi al ribasso, collegati specialmente al mercato dell'energia e all'inflazione. Lo rendono noto fonti del Ministero dell'economia dopo gli incontri bilaterali del titolare di via XX settembre con la ministra delle Finanze dei Paesi Bassi, Sigrid Kaag, e il presidente dell'Eurogruppo e ministro Finanze irlandese, Paschal Donohoe.

Nel giorno della sua prima riunione dell'Eurogruppo come ministro dell'Economia Giorgetti ha presentato brevemente le priorità economiche italiane in vista della manovra e all'indomani della presentazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef). Le riunioni con i due ministri sono state "cordiali e costruttive" e hanno toccato i temi del caro energia, del Pnrr e della modifica del patto di stabilità. Giorgetti ha sottolineato poi l'importanza di una politica comune per contrastare gli aumenti del prezzo dell'energia, ricordando il costo che molti Paesi hanno pagato a causa delle divisioni a livello europeo. In una prospettiva di un governo di lunga durata sostenuto dalla forte e stabile maggioranza nata dal voto del 25 settembre, il ministro ha poi evidenziato la necessità che la riforma delle regole europee in campo economico tenga conto delle caratteristiche economiche e finanziarie specifiche dei diversi Paesi dell'Unione e riconosca il valore centrale della crescita nel garantire la sostenibilità. La cena con il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, offrirà l'occasione anche per uno scambio di vedute sulle politiche dei rispettivi Paesi.

Al termine della riunione con i 19 ministri dell'Eurozona Giorgetti ha auspicato passi in avanti in termini di fattibilità e semplicità in vista delle nuove regole fiscali che la Commissione europea si accinge a presentare. "Viviamo tempi particolarmente complicati e dobbiamo essere pronti in qualche modo a essere reattivi e flessibili alle circostanze avverse visti gli effetti della pandemia prima e della crisi dell'energia ora", ha detto ai giornalisti. Tre le certezze da garantire, secondo il ministro: "Dobbiamo assicurarci che le misure siano fiscalmente sostenibili, che siano mirate ai soggetti più vulnerabili e che preservino le indicazioni sui prezzi".

"Lo scambio con il nuovo ministro italiano è stato estremamente positivo: ritengo ci sia ampia possibilità di lavorare a stretto contatto in maniera produttiva con il nuovo governo e ho notato un fortissimo impegno a gestire le finanze italiane adeguatamente". Queste le parole del presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe in conferenza stampa a margine della riunione dell'Eurogruppo condivise anche dal commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni