Metsola a 200 medici italiani al Parlamento Ue, serve l'Ue della salute

BRUXELLES - "L'Europa esce sempre più forte dalle crisi. La pandemia ci ha causato molto dolore ma ci ha anche insegnato lezioni preziose per il futuro. Questo Parlamento sostiene un' Unione europea della salute e contribuirà a trasformarla in realtà". Così la presidente del Parlamento europea Roberta Metsola si è rivolta ad una platea di oltre 200 medici italiani raccolti all'Eurocamera di Bruxelles sotto iniziativa dell'eurodeputata di Forza Italia Luisa Regimenti.



"Dobbiamo adattarci alla nuova realtà e fare in modo che i sistemi sanitari siano in grado di garantire la resilienza necessaria. Non possiamo avere paura delle riforme", ha concluso la presidente Metsola. L'evento è stato poi aperto da Regimenti che ha sottolineato come "a Bruxelles si studia e si progetta il futuro perché la scienza si sta innovando profondamente, con la medicina a distanza, la telemedicina, la medicina digitale, il metaverso.



Proprio alla luce di queste grandi innovazioni, che modificano il rapporto medico-paziente, occorre però darsi nuove regole e un rinnovato codice deontologico". "Questo può avvenire solo in Europa, perché il malato sappia che ci sono protocolli e farmaci uguali per tutti i Paesi, che varranno gli stessi principi etici in ogni parte dell'Unione, che attraverso una cartella sanitaria unica europea i dati dei pazienti saranno disponibili per tutte le strutture sanitarie Ue. Qui Europa, il futuro è qui", ha concluso l'eurodeputata forzista.