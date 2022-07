Mappe covid Ecdc, Italia, Francia e Portogallo tutte in rosso scuro

BRUXELLES - L'Italia torna tutta in rosso scuro con la nuova impennata di Covid. A certificarlo è l'aggiornamento delle mappe del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Nella cartina del contagio in Europa, anche Portogallo, Francia e Islanda sono i Paesi interamente colorati di rosso scuro, quindi a rischio elevato. In rosso scuro anche gran parte della Grecia e la Spagna Occidentale.

La Germania non è stata inclusa nell'aggiornamento dell'Ecdc in quando i dati dei contagi sono considerati insufficienti. Rispetto alla settimana scorsa tutta l'Italia si presenta a rischio elevato secondo i dati dell'Ecdc, visto che anche Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino sono passati dall'arancione al rosso scuro.