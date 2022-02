Von der Leyen,in caso sanzioni Mosca tagliata via da mercati

BRUXELLES - "Le sanzioni finanziarie significherebbero che la Russia sarebbe praticamente tagliata fuori dai mercati finanziari internazionali". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva tedesca Ard. Le misure, ha spiegato la numero uno dell'esecutivo Ue, colpirebbero "tutti i beni che produciamo di cui la Russia ha urgente bisogno per modernizzare e diversificare la sua economia, in cui siamo predominanti a livello globale e che non hanno sostituti".

"Il lavoro sulle sanzioni è fatto, è finito. Quando sarà il momento, chiamerò un consiglio straordinario dei ministri degli Esteri e presenterò le sanzioni". Lo ha detto a Bruxelles l'alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell arrivando a Bruxelles per il consiglio Affari Esteri.

"Oggi ci aspettiamo delle decisioni, non solo dei messaggi politici. Ci sono tutte le ragioni per imporre una parte delle sanzioni già ora". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "L'Ucraina è sotto attacco dal 2014 e quello che stiamo vedendo ora è un'operazione ibrida, con l'aumento delle truppe ai nostri confini, cyberattacchi, guerra d'informazione".

"Lancio un appello urgente a sedersi al tavolo negoziale". Lo chiede la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock. "Osserviamo con attenzione cos'è e cosa sono le provocazioni, le informazioni errate e le azioni di bandiera e non ci lasciamo coinvolgere", invita. "Questo gioco del governo russo con la popolazione civile dei territori occupati è irresponsabile", aggiunge Baerbock segnalando che "quello che abbiamo vissuto nelle ultime 72 ore" è "una cosa difficile da immaginare". La ministra tedesca ha poi stigmatizzato in particolare le interruzioni all'approvvigionamento idrico e dell'elettricità alla popolazione civile: "Tutto ciò è responsabilità del governo russo", ha detto.

Alla riunione odierna, i ministri degli Esteri dell'Ue hanno portato a termine l'adozione di 1,2 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina, sotto forma di prestiti per promuovere la stabilità del Paese e dare un rapido sostegno nella situazione di crisi. La presentazione della proposta sugli aiuti era stata fatta 21 giorni fa dalla Commissione. "L'Ue ha agito rapidamente e con decisione per aiutare l'Ucraina. Entro 21 giorni, abbiamo completato il lavoro necessario, il che significa che 1,2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria possono ora raggiungere l'Ucraina", ha fatto sapere il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire.

L'Ucraina e l'Unione europea hanno raggiunto, inoltre, "un accordo di principio" sulla creazione di una missione di formazione militare consultiva in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba a Bruxelles precisando che "non si tratta di forze di combattimento".