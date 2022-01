Ue, prevedere la quarta dose soprattutto per i fragili

"Importante discussione con i ministri Ue della Salute per una risposta comune al Covid. La scienza è chiara sui prossimi passi da prendere per i cittadini: aumentare la diffusione della vaccinazione e provvedere a un booster aggiuntivo, specialmente per i più vulnerabili". Lo scrive in un tweet la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriades mentre ha inizio la riunione straordinaria dei 27 ministri europei, in videoconferenza, convocata dalla presidenza di turno francese.



Sul tavolo la variante Omicron, "che rappresenta un forte rischio di destabilizzazione per la vita economica e sociale degli Stati membri", spiega la presidenza francese. L'adattamento dei vaccini, la messa in campo della quarta dose e il tema della "convergenza delle strategie nazionali" gli altri temi dell'incontro.