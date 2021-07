L'Ue tifa Italia, il cuore di von der Leyen è tricolore

(di Valentina Brini) - Il calcio ha le sue ragioni che la politica non conosce. Ma questa volta è diverso. Mentre Londra e Bruxelles ancora litigano sul conto della Brexit, domenica gli Azzurri di Roberto Mancini scenderanno sul prato di Wembley simbolicamente investiti della responsabilità di guidare la riscossa dell'Europa intera nel primo anno del divorzio. E, arrivati alla finale non certo da 'underdog' ma nemmeno da favoriti come i Leoni inglesi, saranno sospinti dal tifo di tutta la capitale delle istituzioni europee. Dove, messi da parte patriottismi e dilemmi morali, in queste ore ci si schiera apertamente nella malcelata speranza di una 'vendetta' che vada ben oltre i confini del rettangolo di gioco. Tanto che i più, in un singolare moto d'amore verso l'Italia, tirano di mezzo persino il cuore.

Quello della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "è con la squadra azzurra", ha svelato ai giornalisti il portavoce dell'esecutivo comunitario, il francese Eric Mamer, col sorriso un po' compiaciuto di chi ricorda ancora bene i negoziati infiniti e le bordate arrivate direttamente da Downing Street. Attacchi che anche il predecessore di Mamer, il greco Margaritis Schinas, ora vicepresidente Ue responsabile per lo stile di vita europeo, ha avuto il compito di schermare per anni, soprattutto da quell'infausto 23 giugno del referendum nel 2016. E così oggi sogna di prendersi un'emblematica rivincita e grida su Twitter il suo sostegno per gli Azzurri con i celebri versi di Raffaella Carrà: "Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuor". Una sensazione che, dopo aver risolto qualche conflitto interiore, condividono anche il presidente del Consiglio europeo e l'ex coordinatore del Parlamento Ue per la Brexit, Charles Michel e Guy Verhofstadt, che da belgi (entrambi ex premier e liberali) ammettono di avere "qualche problema morale" nel sostenere una squadra che ha avuto la meglio sui loro Diables Rouges ai quarti di finale, e si preoccupano comunque di "tenere separati la politica e il calcio", ma "alla fine" fanno vincere "la parte italiana del cuore" tifando "con forza" per l'Italia.

Oltre ai proclami più spinti, lo stesso sentimento corre da porta a porta in tutti gli ambienti istituzionali. Dopo aver visto in diretta l'istrionico Boris Johnson esultare sugli spalti per la conquista della finale ai supplementari contro la sua Danimarca, anche la vice presidente Ue Margrethe Vestager sarà più vicina alla nazionale italiana, mentre i più stretti collaboratori del commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, fanno sapere di vivere un inusitato dramma: il loro tifo francese è tutto per l'Italia ma domenica sera, di rientro dalla missione in Senegal - dove l'Ue ha finalizzato l'accordo per costruire un primo hub vaccinale in Africa -, al fischio d'inizio di Wembley saranno in aereo. Chi di certo la partita non se la perderà per niente al mondo saranno invece il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni, e il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, che vedranno la sfida uno a Bruxelles e l'altro in Italia. Con l'auspicio che - prendendo in prestito un famoso sketch dei Monty Python apparso oggi sulla copertina del tabloid britannico Daily Star - tra le cose che i romani potranno dire di avere fatto per l'Inghilterra da lunedì ci sarà anche l'aver spiegato loro a nome di tutti che sì, come hanno più volte ribadito, 'Brexit means Brexit'. Così nella politica, come nel calcio.