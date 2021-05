Gentiloni e Lagarde, non ritirare il sostegno all'economia. Le Maire, primi fondi Recovery siano a luglio

BRUXELLES - "La ripresa è finalmente in corso", ma "dovremo ovviamente continuare a sostenere le nostre economie, senza ritirare prematuramente gli stimoli". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all'Eurogruppo informale a Lisbona, annunciando che Bruxelles fornirà il suo orientamento fiscale per le politiche di bilancio ai Paesi dell'Eurozona il 2 giugno. "Il fatto che siamo qui conferma l'allentamento delle misure restrittive e questa è la base della ripresa" che "finalmente coinvolgerà anche i settori più colpiti da questa crisi, in particolare i viaggi e il turismo, e abbiamo un po' di ottimismo anche per loro", ha sottolineato.

Nonostante le notizie incoraggianti sulla ripresa, "l'incertezza resta elevata e il rischio di cicatrici è reale", ovvero "un danno permanente all'economia", ha detto poi Gentiloni al termine dell'Eurogruppo informale a Lisbona. La cicatrizzazione, ha spiegato, potrebbe verificarsi attraverso tre canali principali: "Il capitale, a causa della contrazione degli investimenti delle imprese durante la pandemia; il lavoro, a causa dell'interruzione dell'istruzione e della formazione dei giovani, che ha colpito in modo sproporzionato coloro che provengono da contesti svantaggiati; e il canale tecnologico, attraverso tagli agli investimenti in beni immateriali come ricerca e sviluppo, formazione, software e innovazione organizzativa". "Dobbiamo quindi stare molto attenti a non ritirare troppo rapidamente il sostegno ai nostri lavoratori e alle nostre aziende. Sarà essenziale gestire con molta attenzione la transizione verso misure di sostegno più mirate. La Commissione fornirà i suoi orientamenti di bilancio per il 2022 all'inizio di giugno, tenendo ben presente questo aspetto", ha detto Gentiloni.

La Bce concorda con la Commissione Ue sul fatto che "la ripresa c'è, e torneremo ai livelli di Pil pre-2019nel corso del 2022, ma la crescita resta incerta, lascia cicatrici tra settori economici e tra Paesi, e quindi molte divergenze", ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, al termine dell'Eurogruppo a Lisbona. "Data l'incertezza che affrontiamo e la divergenza, le politiche di sostegno sono necessarie nei mesi a venire, a beneficio di quelli che non vedranno la ripresa entro il 2022, penso a chi ha perso il lavoro ad esempio", ha detto Lagarde.

Per il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, l'obiettivo "dovrebbe essere quello di ottenere il primo esborso delle risorse" del Recovery fund "al più tardi entro la fine di luglio" per "poter tornare al livello di Pil pre-crisi entro l'inizio del 2022". "È tanto più importante che la decisione sulle risorse proprie" necessaria per attivare il Recovery fund "venga ratificata da tutti i Paesi il prima possibile e che la Commissione Ue dia un'approvazione formale di tutti i piani nazionali di ripresa al più presto", ha aggiunto Le Maire.