Bolzano torna in rosso scuro nella mappa Ecdc

BRUXELLES - Dopo varie settimane, la Provincia di Bolzano torna rosso scuro sulla mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e Provincia di Trento, le altre aree sul territorio nazionale classificate ad alta incidenza di contagio Covid (oltre 500 casi ogni 100mila abitanti). Per il resto la situazione rispetto alla settimana scorsa è peggiorata sensibilmente in Francia,con buona parte dei dipartimenti in rosso scuro, Belgio meridionale e Olanda settentrionale. Svezia e Polonia sono quasi tutte rosso scure.