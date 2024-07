Al via la votazione per il presidente del Parlamento europeo

BRUXELLES - Al via la votazione dell'Eurocamera per il presidente del Parlamento europeo. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Il candidato vincente dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi. Le schede nulle o bianche non sono conteggiate come voti espressi. In totale, ci sono tre scrutini disponibili per l'elezione del presidente dell'Eurocamera. Le due candidate sono Roberta Metsola, del Ppe, e Irene Montero del gruppo The Left. L'apertura della votazione è stata annunciata dalla vice presidente dell'Eurocamera Pina Picierno.



"Le sfide che ci attendono richiedono una leadership forte. Dobbiamo essere pronti, il futuro è tutt'altro che prevedibile. Vorrei continuare a lavorare con tutti noi per affrontarlo". Lo ha detto Roberta Metsola presentando la sua candidatura alla Plenaria dell'Eurocamera. Metsola, all'Aula ha ricordato David Sassoli, "un presidente che aveva messo prima di tutto la dignità delle persone", ha spiegato Metsola sottolineando che, la prossima legislatura, richiederà "un Parlamento ancora più forte, in cui ci sia un dibattito vero. Il ruolo del Parlamento non può essere sminuito". "Non avrò paura di prendere decisioni difficili, tratterò gli eurodeputati in modo giusto e con dignità. Se mi darete fiducia non vi deluderò", ha detto Metsola.

LA DIRETTA DA STRASBURGO







Con la presentazione della candidatura di Metsola è cominciata ufficialmente la decima legislatura dell'Parlamento europeo. L'unica altra candidata alla presidenza, oltre a Metsola, è quella dell'eurodeputata di The Left Irene Montero. "E' difficile tradurre in parole che significhi per una donna cresciuta nel mar Mediterraneo essere qui. L'Europa ha dato a tutti noi la possibilità di sognare un futuro in cui il nostro potenziale non abbia limiti", ha esordito Metsola davanti agli eurodeputati.

