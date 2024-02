Il partito di Zemmour e Marion Marechal nel gruppo dei Conservatori e riformisti all'Eurocamera

STRASBURGO - "Reconquete!", il partito di ultradestra francese fondato da Eric Zemmour e del quale è vicepresidente Marion Marechal-Le Pen, entra nel gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr). Ad annunciarlo a Strasburgo, in un punto stampa, sono il co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini, Marion Marechal e Nicolas Bay, eurodeputato di Reconquete!, che finora militava tra i non iscritti all'Eurocamera.

Viktor Orban prossimo a entrare nei Conservatori? "No, intanto Fidesz non ha mai fatto richiesta di entrare in Ecr. Noi lavoriamo devo dire bene con i parlamentari di Fidesz ma credo che se ne parlerà dopo le elezioni. Ad oggi non c'è una richiesta ufficiale di adesione". Lo ha detto il co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini nel punto stampa in cui è stato annunciato l'ingresso di Reconquete!.

"Con Ecr possiamo essere la terza forza al Parlamento europeo e battere Macron e il suo gruppo Renew Europe. Così potremmo ridurre l'influenza dei liberali e imporre l'influenza della destra conservatrice e cambiare la linea politica della coalizione". Ha commentato Marion Marechal. "Non ci sono divergenze sull'Ucraina tra noi e il resto della delegazione dell'Ecr. Abbiamo espresso posizioni chiare contro l'attacco russo all'Ucraina e al Parlamento europeo abbiamo votato a favore degli aiuti finanziari all'Ucraina e all'aumento delle capacità industriali europee per sostenerla", ha spiegato Nicolas Bay, eurodeputato di Reconquete! passato al gruppo Ecr dai non iscritti.

"Il gruppo dei Conservatori è la nostra famiglia naturale, per la battaglia contro l'immigrazione clandestina, per difendere l'identità dell'Europa, per difendere un equilibrio tra ecologia e l'esigenza economica e la sovranità nazionale, ma anche per lottare contro la propaganda Lgbt e woke", ha detto Marechal. "Siamo molto contenti di lavorare con il suo partito, la premier italiana Meloni - che è presidente del partito Erc a livello europeo - vuole lottare contro l'immigrazione clandestina e difendere le frontiere comuni dell'Europa e siamo con lei per queste battaglie", ha aggiunto.

Il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini ha dichiarato che "nel gruppo Identità democrazia - di cui fa parte la Lega - ci sono diverse delegazioni con cui lavoriamo bene, ma con altre delegazioni invece è difficile trovare punti in comune come Afd". "Anche con Renew Europe ci sono delegazioni con cui collaboriamo molto bene e oggi nel dibattito sugli agricoltori coloro che sono intervenuti in rappresentanza di Renew hanno usato le nostre stesse parole e la loro è una posizione di diversa dalla delegazione francese del partito di Macron", ha detto l'eurodeputato di Fratelli d'Italia.